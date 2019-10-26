Kanarya dönemedi
Bu sezon THY Avrupa Ligi’nde umduğunu bulamayan F.Bahçe Beko, Milano’da Armani’ye dişini geçiremedi... Final-four’ların gediklisi, 4’üncü haftada 3. kez sahadan üzgün ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, Avrupa'da kayıp... THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve finalfour'un daimi üyesi olan sarı-lacivertliler, 4. hafta mücadelesinde konuk oldukları EA7 Armani karşısında 3. yenilgisini aldı: 74-87. Maça etkili başlayan ev sahibi Milano, ilk çeyreği 20-11 önde geçti. İkinci periyotta farkı azaltmak için mücadele eden F.Bahçe'nin çabaları yetersiz kaldı ve fark daha da açıldı: 41-29.
VESELY'DEN 14 SAYI
İkinci yarıya etkili başlayan bu kez temsilcimiz Fenerabahçe oldu. Üçüncü çeyreği 26-25 alan sarılacivertliler, final periyoduna umutlu girdiler: 55-66. Ancak seyirci desteini iyice arkasına alan Milano karşısında geçen yılki müthiş geri dönüşlerinden birisini gerçekleştiremeyen Kanarya, karşılaşmayı 13 sayı farkla (87-74) kaybetti ve bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı. Vesely ve Lauvergne 14'er sayı ürettiler.
OBRADOVIC: ZOR BİR SÜREÇ
Milano deplasmanında da umduğunu bulamayan F.Bahçe Beko'nun başantrenörü Zejko Obradovic, "Zor bir sürecin ilk sınavından üzgün ayrıldık. 9 günde oynayacağımız 5 maçın ilkiydi. Kazansaydık, bu süreci rahat atlatacaktık" dedi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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