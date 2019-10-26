Kanarya dönemedi

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da kayıp... THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve finalfour'un daimi üyesi olan sarı-lacivertliler, 4. hafta mücadelesinde konuk oldukları EA7 Armani karşısında 3. yenilgisini aldı: 74-87. Maça etkili başlayan ev sahibi Milano, ilk çeyreği 20-11 önde geçti. İkinci periyotta farkı azaltmak için mücadele eden F.Bahçe'nin çabaları yetersiz kaldı ve fark daha da açıldı: 41-29.

VESELY'DEN 14 SAYI

İkinci yarıya etkili başlayan bu kez temsilcimiz Fenerabahçe oldu. Üçüncü çeyreği 26-25 alan sarılacivertliler, final periyoduna umutlu girdiler: 55-66. Ancak seyirci desteini iyice arkasına alan Milano karşısında geçen yılki müthiş geri dönüşlerinden birisini gerçekleştiremeyen Kanarya, karşılaşmayı 13 sayı farkla (87-74) kaybetti ve bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı. Vesely ve Lauvergne 14'er sayı ürettiler.

OBRADOVIC: ZOR BİR SÜREÇ

Milano deplasmanında da umduğunu bulamayan F.Bahçe Beko'nun başantrenörü Zejko Obradovic, "Zor bir sürecin ilk sınavından üzgün ayrıldık. 9 günde oynayacağımız 5 maçın ilkiydi. Kazansaydık, bu süreci rahat atlatacaktık" dedi.