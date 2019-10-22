İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak derken...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizlspor'u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek transferine verilmiş durumda... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede alternatifi olmayan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sol bek takviyesi için girişimler başladı. Öte yandan adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak ile anılan Fenerbahçe, aradığı sol beki buldu.

22 Ekim 2019 Salı 12:33 Güncelleme: 22.10.2019 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





