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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak derken...
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizlspor'u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek transferine verilmiş durumda... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede alternatifi olmayan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sol bek takviyesi için girişimler başladı. Öte yandan adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak ile anılan Fenerbahçe, aradığı sol beki buldu.
22 Ekim 2019 Salı 12:33
Güncelleme: 22.10.2019 12:36
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak daha sonra yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla düşüşe geçen Fenerbahçe, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
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Cumartesi günü Kadıköy'de konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ara transfer ve sezon sonu için çalışmalarına erken başlayan Kanarya'da ilk hedef sol bek transferi...
Sezon öncesi hazırlık turnuvası kapsamında Audi Cup'a katılan ve burada oynadığı BayernMünih maçında Hasan Ali Kaldırım'ı sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun alternatifi olmaması sebebiyle bu bölgede NabilDirar'ı kullanmıştı.
Rotasyondaki diğer sol beki AbdulcebrailAkbulut'u BB Erzurumspor'a kiralayan Fenerbahçe, sol bek takviyesi için kolları sıvadı.