HaberlerGaleriAndone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri
Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da gündem Florin Andone... Rumen oyuncunun başarılı performansı sonrası Falcao'nun bile yedeğe çekilebileceği sesleri yükselirken bonservisi Premier Lig ekiplerinden Brighton'da bulunan Andone için bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte Andone transferi ve ortaya çıkan Fenerbahçe bombasının detayları...
20 Ekim 2019 Pazar 11:52
Güncelleme: 20.10.2019 11:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın transfer sezonunda neredeyse tek gündemi Radamel Falcao'ydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim, Kolombiyalı yıldız için Monaco-İstanbul arasında mekik dokurken taraftarlar da Falcao'nun yolunu gözlüyordu.
Haftalar süren gürültü patırtı sırasında sarı-kırmızılılar BrightonAlbion'dan Florin Andone diye bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Falcao için 25 bin taraftar havaalanına koşarken, Andone sessiz sedasız Florya'nın yolunu tutmuştu.
Beklentilerin tavan yaptığı Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı beş maçta sadece 1 gol atarken, Florin Andone, Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.