Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da gündem Florin Andone... Rumen oyuncunun başarılı performansı sonrası Falcao'nun bile yedeğe çekilebileceği sesleri yükselirken bonservisi Premier Lig ekiplerinden Brighton'da bulunan Andone için bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte Andone transferi ve ortaya çıkan Fenerbahçe bombasının detayları...

20 Ekim 2019 Pazar 11:52 Güncelleme: 20.10.2019 11:55
Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın transfer sezonunda neredeyse tek gündemi Radamel Falcao'ydu.

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Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Yönetim, Kolombiyalı yıldız için Monaco-İstanbul arasında mekik dokurken taraftarlar da Falcao'nun yolunu gözlüyordu.

Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Haftalar süren gürültü patırtı sırasında sarı-kırmızılılar Brighton Albion'dan Florin Andone diye bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Falcao için 25 bin taraftar havaalanına koşarken, Andone sessiz sedasız Florya'nın yolunu tutmuştu.

Andone bombası! Fenerbahçe ve transfer... Son dakika Galatasaray haberleri

Beklentilerin tavan yaptığı Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı beş maçta sadece 1 gol atarken, Florin Andone, Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

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