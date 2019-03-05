Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Sakatlığı sona eren Kubilay Kanatsızkuş, takımla çalışmalara başladı.
Ayrıca sakatlığı süren oyunculardan Tunay Torun, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı. Sağ diz dış yan bağlarda zorlanma ve kanama teşhis edilen ve tedavisi devam eden Barış Yardımcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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