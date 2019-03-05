Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor Haberleri Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

, ’in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sakatlığı sona eren Kubilay Kanatsızkuş, takımla çalışmalara başladı.

Ayrıca sakatlığı süren oyunculardan , fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı. Sağ diz dış yan bağlarda zorlanma ve kanama teşhis edilen ve tedavisi devam eden Barış Yardımcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 05.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN