Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan 'ye gözdağı!

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

’nın milli orta sahası , 2. yarıda ilk maçta ağırlayacakları F.Bahçe’ye gözdağı verdi: “F.Bahçe maçından alnımızın akıyla çıkacağız.”

'da bu sezon sergilediği başarılı performans ile 5 yıllık ara sonrası yeniden A Milli Takım'a seçilen 25 yaşındaki deneyimli orta saha , karşısında galibiyet sözü verdi. Kara, "Takım olarak iyi olduğumuzda bir gün benim, bir gün başka bir arkadaşımızın performansı öne çıkar ama önemli olan takım olarak iyi mücadele edip üzerine koyarak devam etmemiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Fenerbahçe maçında alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, ligde ilk yarıda forma giydiği 16 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 9.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN