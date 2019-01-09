Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Bursa’nın milli orta sahası Aytaç Kara, 2. yarıda ilk maçta ağırlayacakları F.Bahçe’ye gözdağı verdi: “F.Bahçe maçından alnımızın akıyla çıkacağız.”
Bursaspor'da bu sezon sergilediği başarılı performans ile 5 yıllık ara sonrası yeniden A Milli Takım'a seçilen 25 yaşındaki deneyimli orta saha Aytaç Kara, Fenerbahçe karşısında galibiyet sözü verdi. Kara, "Takım olarak iyi olduğumuzda bir gün benim, bir gün başka bir arkadaşımızın performansı öne çıkar ama önemli olan takım olarak iyi mücadele edip üzerine koyarak devam etmemiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Fenerbahçe maçında alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, ligde ilk yarıda forma giydiği 16 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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