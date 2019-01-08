Bursaspor, kamp yaptığı otelin sahasındaki karşılaşmaya Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Emin Sarıkaya, Chedjou, Furkan Emre Ünver, Ahmet Furkan Özcan, Ramazan Keskin, Jani, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı.

Konuk takım ise Birkan Tetik, Bahri Can Avcı, Şaban Özel, Yakup Yiğit, Mustafa Çakır, Soner Dikmen, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Öztürk, Sinan Akaydın, Erkan Taşkıran ve Ozan Kılıçoğlu ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada Bursaspor'un gollerini 7. dakikada Yusuf Erdoğan ve 88. dakikada Ali Akman kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 75. dakikada Soner Dikmen'den geldi.

Karşılaşma, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.