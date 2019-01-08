Bursaspor'dan rahat hazırlık maçı
08 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan rahat hazırlık maçı

Bursaspor'dan rahat hazırlık maçı

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren takımlarından , ikinci hazırlık karşılaşmasında TFF ikinci lig takımlarından Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup etti.

, kamp yaptığı otelin sahasındaki karşılaşmaya Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Emin Sarıkaya, Chedjou, Furkan Emre Ünver, Ahmet Furkan Özcan, Ramazan Keskin, Jani, Lima, , ve Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı.

Konuk takım ise Birkan Tetik, Bahri Can Avcı, Şaban Özel, Yakup Yiğit, Mustafa Çakır, Soner Dikmen, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Öztürk, Sinan Akaydın, Erkan Taşkıran ve Ozan Kılıçoğlu ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada Bursaspor'un gollerini 7. dakikada Yusuf Erdoğan ve 88. dakikada Ali Akman kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 75. dakikada Soner Dikmen'den geldi.

Karşılaşma, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 8.1.2019 20:53
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'dan rahat hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN