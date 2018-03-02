Bursa'da kritik sınav – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Bursa'da kritik sınav

    Bursa'da kritik sınav
    Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında , sezonun en kritik mücadelesinde bugün Avrupa'yı hedefleyen 5'inci sıradaki Kayserispor'u konuk edecek. 9 maçtır kazanamayan, ateş hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Timsah, mutlak galibiyeti hedefliyor. Hafta içinde devam kararı alınan teknik direktör Paul Le Guen'in de kaderini çizecek maçta, olası bir kötü sonuç sonrası yolların ayrılması bekleniyor. Son 15 lig maçında beraberlik yaşanmazken, 8'ini Bursa, 7'sini ise Kayseri kazandı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip, ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybedip sadece 1 kez kazanabilirken, bu periyot öncesi rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etmeyi başarmıştı. İlk yarıdaki maçı sarı-kırmızılılar 3-1 kazanmıştı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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