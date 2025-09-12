CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Boks Buse Naz Çakıroğlu dünya boksunun sporcu komitesine seçildi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’na katılan aktif sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesine seçildi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 15:53
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'na katılan aktif sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesine seçildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonada ayrı bir gurur yaşadı. Yarın yarı final karşılaşmasına çıkacak Çakıroğlu, şampiyonaya katılan sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesinde yer aldı.

Yapılan oylama sonucunca dünya boksu aktif sporcular komitesine Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye), Caitlin Parker (Avustralya), Daniel Pitt (Galler), Richard Torrez Jr (Amerika), Yojerlin Cesar (Fransa), Zzareen Nikhat (Hindistan) seçildi.

