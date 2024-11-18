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Haberler Boks Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

Dünya çapında heyecanla takip edilen Jake Paul - Mike Tyson boks maçı, 78-74 Paul'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Birçok eleştirinin hedefi olan mücadeleden geriye astronomik rakamlar kaldı. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:39
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Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

Mike Tyson'un Jake Paul ile yaptığı düellonun istatistikleri paylaşıldı. Tarihe geçen geceden geriye tarihe geçecek hasılatlar kaldı.

Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

Dünya çapında 60 milyon kullanıcının izlediği 8 raundluk mücadele, organizatörlerin kasasını doldurdu. 80 bin kişilik staddan takip ettiği dövüşte, 18 milyon dolar hasılat elde edildi.

Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

19 yıl sonra döndüğü ringden mağlubiyetle ayrılan eski dünya şampiyonu Tyson da 50 milyon dolar hasılat ile gecenin kazananları arasında.

Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

Şovun galibi Amerikalı Jake Paul ise efsaneyi devirdiği gecede 40 milyon dolar kazandı.

Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...

Bilinmeyen sponsorluklardan, maç öncesi katıldıkları programlardan ve yaptıkları anlaşmalardan dolayı ikilinin yaptığı hasılatın verilen rakamların çok daha üstünde olduğu düşünülüyor.

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