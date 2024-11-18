Jake Paul - Mike Tyson maçından dudak uçuklatan rakamlar! 50 milyon dolar...
Dünya çapında heyecanla takip edilen Jake Paul - Mike Tyson boks maçı, 78-74 Paul'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Birçok eleştirinin hedefi olan mücadeleden geriye astronomik rakamlar kaldı. İşte detaylar...
Boks Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:39
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Şovun galibi Amerikalı Jake Paul ise efsaneyi devirdiği gecede 40 milyon dolar kazandı.
Bilinmeyen sponsorluklardan, maç öncesi katıldıkları programlardan ve yaptıkları anlaşmalardan dolayı ikilinin yaptığı hasılatın verilen rakamların çok daha üstünde olduğu düşünülüyor.
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