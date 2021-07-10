Son dakika spor haberi: Şennur Demir'in hedefi dünya şampiyonluğu

Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 38 yaşındaki milli boksör Şennur Demir, aktif sporculuk hayatını dünya şampiyonu olarak tamamlamak istiyor.

Geç yaşta spora başlayan ancak kazandığı başarılarla dikkati çeken Şennur Demir, açıklamalarda bulundu.

Sporla 25 yaşında tanıştığını vurgulayan Şennur, "Boksla çok geç tanıştım. Aslında benim hayatım Benjamin Button'a benziyor. Yaşlı doğup giderek gençleşiyordu. Ben de hayatımı ona benzetiyorum. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'da çalışmaya başladım. Aklımda üniversite okumak da yoktu. Daha sonra Bartın'a memleketime geçtim. 25 yaşında spora başlama isteği doğdu içimde. Çocukluğumuzda açıkçası bugünkü imkanlar yoktu. Önce kick boks yaparak spora 25 yaşında başladım. Bu spor olimpik olmadığı için boksa geçiş yaptım. Boks sporunda milli olduktan sonra önüme yeni hedefler çıktı. Üniversite okumak, öğretmen olmak ve son olarak da olimpiyata gitmek... Bu hayallerimin hepsi 25 yaşından sonra başladı." ifadelerini kullandı.



Olimpiyatlara katılmayı çok istemesine rağmen kota alamadığını belirten Şennur, "Gerçekten olimpiyata gidebilmek çok isterdim. Normalde ağır sıklettim. 81 kilo ve üstüydü sıkletim. Olimpiyatta bu sıklet yok. 75 kiloya düşüp olimpiyata gitmeye çalıştım. Bu hedef için hazırlanmak bile güzeldi. Gönül Tokyo'ya gitmek isterdi ama olmadı. Aktif hayatımı aslında olimpiyatlardan sonra bitirecektim. Ancak bu sene dünya şampiyonası var ve ona katılmak istiyorum. Altın madalyayla veda etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın isterse kendini değiştirir, kendini değiştirirse dünyayı değiştirir"



Şennur Demir, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadın isterse kendini değiştirir, kendini değiştirirse dünyayı değiştir. Kadınlar bir hedef koyduğu zaman başarmayacağı hiçbir şey yok. Kadının kendine güvenmesi günümüz toplumunda gerçekten çok önemli. Ülkemizin sporcuya verdiği değer her yıl kat kat artıyor. Sporcuya ve özellikle kadın sporculara çok değer veriliyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması kadar güzel bir şey yok. Başarılı kadınlar birbirlerine ilham kaynağı oluyor. Bana da bir sürü mesaj geliyor. Ben de 'deneyin, yaparsınız' diyorum."

Memleketi Bartın'a yaptığı katkıya da değinen başarılı sporcu, "Bartın küçük bir yer ve birçok sporcuya orada ilham kaynağı oldum. Beni tanıyorlar. Bartın'da bir spor salonuna ismim verildi. Sporcuların ve ailelerinin bakış açısı benim başarılarımdan sonra Bartın'da değişti. Buna katkı vermek benim için büyük gurur ve onurdu." diye konuştu.