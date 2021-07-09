Haberler Boks Son dakika spor haberleri: Conor McGregor - Dustin Poirier UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UFC haberleri

Son dakika spor haberleri: Conor McGregor - Dustin Poirier UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UFC haberleri

Dünyanın en çok izlenen dövüş organizasyonlarından biri olan UFC'de iki hafif siklet şampiyonu karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Conor McGregor - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 16:56
Son dakika spor haberleri: Conor McGregor - Dustin Poirier UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UFC haberleri

UFC'de büyük heyecan! Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Khabib Nurmagomedov'a kaybettikten sonra kariyeri büyük bir düşüşe geçen İrlandalı Conor McGregor yeniden çıkış arıyor. Maçın galibi ünvan maçına çıkabilmek adına büyük bir şans elde edecek.

CONOR MCGREGOR - DUSTIN POIRIER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı 10 Temmuz Cumartesi'ni 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece saat 05:00'te düzenlenecek. S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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