Son dakika spor haberleri: Conor McGregor - Dustin Poirier UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UFC haberleri

UFC'de büyük heyecan! Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Khabib Nurmagomedov'a kaybettikten sonra kariyeri büyük bir düşüşe geçen İrlandalı Conor McGregor yeniden çıkış arıyor. Maçın galibi ünvan maçına çıkabilmek adına büyük bir şans elde edecek.

CONOR MCGREGOR - DUSTIN POIRIER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı 10 Temmuz Cumartesi'ni 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece saat 05:00'te düzenlenecek. S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.