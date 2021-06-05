Haberler Boks Son dakika spor haberleri | Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız olimpiyat vizesi aldı!

Son dakika spor haberleri | ile olimpiyat vizesi aldı!

Milli sporcularımız ile , boksta olimpiyat vizesi aldı. Milli boksörler, 'nda yarı finale yükselerek bu başarıyı elde etti.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 20:30
Son dakika spor haberleri | Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız olimpiyat vizesi aldı!

'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler ile , yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi 'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu Yıldız ise 60 kilo çeyrek finalinde ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

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