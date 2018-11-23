Şampiyon boksör, öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile pek çok Türkiye birinciliği bulunan milli boksör Önder Şipal, Kastamonu'da beden eğitim öğretmenliği yaptığı okulda öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor.

Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda birer dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ile 27 Türkiye birinciliği bulunan Önder Şipal, 8 yıldır da beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Kamp çalışmalarına daha fazla katılabilmek amacıyla 2 yıl önce Kastamonu'ya tayin olan 32 yaşındaki milli boksör, Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerine örnek olmaya çalışıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Önder, aynı zamanda okuldaki derslerini de aksatmayarak hem spor hem de okul hayatını başarılı şekilde sürdürüyor.

"Öğrencilerime arkadaş gibi davranıyorum"

Önder Şipal, yaptığı açıklamada, boksa 1995 yılında ilkokul üçüncü sınıfta başladığını, spor hayatını Fenerbahçe Kulübünde sürdürdüğünü söyledi.

Daha önce İstanbul'da görev yaptığını ancak yılın birkaç ayını Kastamonu'daki kamp eğitim merkezinde geçirmek durumunda olduğunu anlatan Önder, bu nedenle öğrencilerinden çok fazla uzak kaldığına işaret etti.

Bunun üzerine Kastamonu'ya tayin istediğini dile getiren milli boksör, "Şimdi Devrekani ilçesinde görev yapıyorum. Burada olduğum için okuluma ve kamplara rahatlıkla gidip geliyorum." diye konuştu.

Öğrencilerini hem zihinsel hem de fiziksel olarak geliştirmek istediğini vurgulayan Önder, bu kapsamda atletizm, masa tenisi, badminton ve futsal alanlarında müsabakalara katıldıklarını belirtti.

Beden eğitiminin yanında öğrencilerine matematik de yaptırdığına dikkati çeken milli sporcu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerim beni bir beden eğitimi öğretmeni gibi değil, sporcu olarak görüyor. Ben de onlara arkadaş gibi davranıyorum. Beden eğitimi dersini eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Parkuru bitiren öğrenciler satrançta bir hamle yapıyor. Öğrencilerim dışarıda, 'Bizim öğretmenimiz milli boksör, dünya şampiyonu.' diyor. Kendilerini özel hissediyorlar. Ben de kendilerine spor anlamında yardımcı olmaya çalışıyorum."

"En fazla Türkiye şampiyonluğu bende var"

Önder Şipal, minikler, yıldızlar, gençler, liseler arası, kulüpler arası olmak üzere 27 Türkiye birinciliği bulunduğunun altını çizerek, "En fazla Türkiye şampiyonluğu bende var. '32 yaşında nasıl 27 Türkiye şampiyonluğu var?' diyorlar. Ben yıldızlardayken hem yıldızlarda hem de gençlerde maçlara çıkıyordum. Bir senede 3-4 şampiyonaya katılıyordum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Türk boksör olmadığını hatırlatan Önder, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyorum. En büyük hedefim bu." diye konuştu.

Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celasin Kara da uluslararası şampiyonalarda adından söz ettirmiş bir sporcunun okullarında olmasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz için güzel bir rol model. Derslerine böyle bir öğretmenin girmesinden öğrencilerimiz çok memnun. İnşallah okulumuzdan Önder Bey gibi şampiyonlar çıkar." şeklinde görüş belirtti.