Seyhan Belediyesporlu Mahsum Teker kick boksta dünya şampiyonu oldu
Seyhan Belediyespor'un genç sporcusu Mahsum Teker, kick boks dünya Şampiyonu oldu
Seyhan Belediyespor'un genç sporcularından Mahsum Teker, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nın finalinde Rus rakibi Zaychenko Artur'u yenerek 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası finalinde milli takım forması ile mücadele eden Seyhan Belediyespor kick boks takımı sporcusu Mahsum Teker, finalde Rusya milli takımı sporcu olan Zaychenko Artur ile karşı karşıya geldi. Teker, çıktığı karşılaşmada rakibini yenmeyi başararak 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da genç sporcuyu tebrik etti. Spora yaptıkları yatırımların karışlığını, gelen kupalar ve şampiyonluklarla aldıklarını belirten Karalar, bu anlamda spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.
- 24.9.2018 09:48
- Güncelleme: 24.9.2018 12:40
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Seyhan Belediyesporlu Mahsum Teker kick boksta dünya şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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