Seyhan Belediyesporlu Mahsum Teker kick boksta dünya şampiyonu oldu
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Seyhan Belediyesporlu kick boksta dünya şampiyonu oldu

    Seyhan Belediyesporlu Mahsum Teker kick boksta dünya şampiyonu oldu

    'un genç sporcusu , dünya Şampiyonu oldu

    'un genç sporcularından , 'da düzenlenen Kick 'nın finalinde Rus rakibi 'u yenerek 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

    İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde forması ile mücadele eden Seyhan Belediyespor kick boks takımı sporcusu Mahsum Teker, finalde milli takımı sporcu olan Zaychenko Artur ile karşı karşıya geldi. Teker, çıktığı karşılaşmada rakibini yenmeyi başararak 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

    Seyhan Belediye Başkanı da genç sporcuyu tebrik etti. Spora yaptıkları yatırımların karışlığını, gelen kupalar ve şampiyonluklarla aldıklarını belirten Karalar, bu anlamda spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.

    1. 24.9.2018 09:48
    2. Güncelleme: 24.9.2018 12:40
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