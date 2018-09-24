Boksörlerden 9 altın birden – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Boksörlerden 9 altın birden

    Boksörlerden 9 altın birden
    F.Bahçe, Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'nda 9 altın, 2 gümüş, 1 de bronz kazandı. 49'da Muhammed Ünlü, 56'da Selçuk Eker, 60'ta Ahmet Çikot, 64'te Adem Furkan Avcı, 69'da Yakup Şener, 75'te Hakan Kanyar, 81'de M.Nadir Ünal, 91'de F.Gençkan Yağmur ve +91'de Canberk Ertan altın aldı.
    1. 24.9.2018
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