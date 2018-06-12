Boksta 3 final geldi – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Boksta 3 final geldi

    Boksta 3 final geldi
    Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcumuz adını finale yazdırdı. Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonada 51 kiloda , 64 kiloda ve 81 kiloda altın madalya mücadelesi verecek. 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, altın şansını yitirdi.
    1. 12.6.2018
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