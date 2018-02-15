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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Vanlı boksörler madalyalarla döndüler

    Vanlı boksörler madalyalarla döndüler

    Niğde’de düzenlenen 2018 Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası katılan Spor Kulübü boksörlerinden Mert Öztürk ve Serkan Demirkol Türkiye üçüncüsü, Azad Demirhan ise Türkiye şampiyonu oldu.

    518 sporcunun mücadele ettiği Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 2 Türkiye üçüncülüğü ve 1 Türkiye şampiyonluğu elde eden Spor Kulübünün diğer boksörlerinden 49 kiloda Tugay Öner, 52 kiloda Savaş Ürgün ve 60 kiloda Ferdi Ürgün ise sergiledikleri performanslarından dolayı Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri tarafından Romanya'da yapılacak olan U22 Türkiye'yi temsil edecek boks milli takımının Ankara'daki kampına davet edildiler. Sporcuların gösterdiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Niğde'de 63 ilden 518 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasına bizlerde Van Büyükşehir Belediyesi Boks Takımı adına 5 sporcumuz ile katılım sağladık. Zorlu ve 10 farklı sıklette mücadele eden sporcularımızdan 52 kiloda Mert Öztürk ve 81 kiloda Serkan Demirkol Türkiye üçüncülüğü dereceleri ile bronz madalyanın sahibi olurken, 56 kiloda ise Azad Demirhan Türkiye şampiyonluğunu ilimize kazandırdı. Müsabakalara katılan diğer sporcularımızdan Tugay Öner, Savaş Ürgün ve Ferdi Ürgün ise sergiledikleri üstün performanslarından dolayı federasyon yetkililerimiz tarafından Romanya'da yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek boks milli takımımızın Ankara'daki kampına davet edildiler. Bu sporcularımız ile yaklaşık 9 yıldan fazla bir süredir çalışmaktayım. Sporcularımızın uluslar arası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kabiliyete sahip olduklarını, kazandıkları başarılarından görmekteyiz. Bu başarılarımızı disiplinli ve düzenli çalışmalarımıza borçluyuz. İlimizde boks branşımızın başarı çıtasının bu denli artmasında boks il temsilcimiz ve aynı zamanda Edremit Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli'nin de katkıları oldukça fazladır. Niğde'den ilimize 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye üçüncülüğü kazanmamızın en büyük destekçisi olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'na bütün sporcu ve boks camiası adına teşekkür ediyoruz" dedi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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