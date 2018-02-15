Vanlı boksörler madalyalarla döndüler
Niğde’de düzenlenen 2018 Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası katılan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boksörlerinden Mert Öztürk ve Serkan Demirkol Türkiye üçüncüsü, Azad Demirhan ise Türkiye şampiyonu oldu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:34
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
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