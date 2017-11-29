Vanlı boksörler madalyalarla döndü
Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 3. Grup Eleme Müsabakalarına katılan Vanlı boksörler, farklı kategorilerde altın ve gümüş madalya aldılar.
Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, Iğdır'da 22 ilden 79 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasına 3 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Sporcularımızdan Savaş Ürgün 56 kiloda birincilik, Tugay Öner 49 kiloda ve Zafer Elasan ise 75 kiloda rakipleri ile kıyasıya bir mücadele sergileyerek ikincilik madalyasını ilimize kazandırmanın mutluluğunu bizlere yaşattılar. Bu müsabakalar sonucunda ilimize farklı dereceler kazandıran sporcularımızın başarıları, ilimizde boks branşına yeni başlayan sporcularımıza çok iyi bir motivasyon, şevk ve azim kazandırıyor. İnşallah bu gayret ve özverili çalışmalarımız ile ilimize yeni şampiyon boksörler kazandıracağız. Federasyonlarımız tarafından bu müsabakaların olması hem bizler için hem sporcularımız içinde çok güzel. Farklı turnuvalarda yeteneklerimizi sergileyerek büyük başarılarla ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu ediyor. Aldığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hedefimiz ise federasyonumuz tarafından ileriki tarihlerde yapılacak olan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında ringe çıkmaktır. Buradan son olarak başta il müdürümüz olmak üzere tüm büyüklerimize, boks takımımıza her zaman yakın ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Iğdır'dan 1 altın ve 2 gümüş madalya ile dönen sporcu ve antrenörleri makamında ağırlayan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Milli boksörlerimiz katıldıkları müsabakalarda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu bize yaşattılar. İnşallah sporcularımız bu yarışmadan kazandıkları başarılarından dolayı federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte yapılacak olan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Boksörlerimizin bundan sonra katılacakları müsabakalarda da ilimiz adına en güzel başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Sporcularımızı ve Milli Boks Antrenörümüz Ayhan Öz ve Hüseyin Tekin hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Maç seçmiyoruz!
Toplam 2
Yorum
misafir çok kibirliydiniz manisaya karşı...birde cimbom karşısında görelim bu kibri..sözde efendi beşiktaş.
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Orkan hızlı başladı
Toplam 3
Yorum
Kartalpencesi rakip zayifti tamam ama bu cocuk cok kosuyor iyi pozisyon aliyor ve ayagina da cok hakim.Muhakkak forma almaya baslamasi lazim
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Solak özlemine ilaç
Toplam 1
Yorum
gs bu adamın kırmızı kart sevdalısı olduğunu biliyormuydunuz
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