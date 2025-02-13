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Haberler Bodrum FK Jose Morais: Daha iyi şeyleri başarabiliriz

Jose Morais: Daha iyi şeyleri başarabiliriz

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 24’üncü hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Sipay Bodrum FK'da yeni teknik direktör Jose Morais, daha iyi şeyler başarabileceklerini söyledi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 15:16
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Jose Morais: Daha iyi şeyleri başarabiliriz

Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sürdürüyor.

Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip,Sipay Bodrum İlçe Stadyumu'nda yoğun tempolu bir antrenman gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında evinde RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum ekibi, bu kez sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

JOSE MORAIS: HEDEFİMİZ İYİ SONUÇLAR ALMAK

İyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirten Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Geldiğim günden beri gözlemlerim şu, 'takımın şu andaki durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz, oyuncularımın maksimum potansiyelini nasıl ortaya çıkarabiliriz?', çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Antrenmanları yapıyoruz, daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp daha iyi sonuçlar almaktır" dedi.

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