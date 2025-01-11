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Haberler Bodrum FK Sipay Bodrum FK'dan Beşiktaş maçı sonrası yabancı hakem talebi!

Sipay Bodrum FK'dan Beşiktaş maçı sonrası yabancı hakem talebi!

Son dakika haberi: Sipay Bodrum FK Kulübü, Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ege temsilcisi, VAR ile birlikte orta hakemlerin de yabancı olmasını istedi. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 23:46
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Sipay Bodrum FK'dan Beşiktaş maçı sonrası yabancı hakem talebi!

Sipay Bodrum FK, Beşiktaş maçının ardından açıklama yayınladı.

İŞTE EGE EKİBİNİN PAYLAŞIMI;

HAYALLERİMİZİ ÇALIYORLAR! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaştığımız ve ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. Maç sonlandıktan sonra yapılan açıklamaların hiçbir şeyi değiştirmediğinin bilincinde olarak konuya 'skor değişsin diye değil, yaklaşım değişsin diye' bakıyoruz. Son dönemin en formda hakemi olarak gösterilen Mehmet Türkmen'e 10. dakikada futbolcumuz Gökdeniz'e ceza sahası içinde yapılan faulu nasıl görmediğini ve 65. dakikada VAR'a gidip dakikalarca o ekranda ne izlediğini sormak istiyoruz! Futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın maruz kaldığı faulü görmeme ihtimali olduğuna inanmıyoruz. YETKİLİLERE SORUYORUZ! Yeni getirilen uygulama ile ligin ikinci yarısında yabancı VAR uygulamasına geçildiği kamuoyunun malumudur. VAR hakeminin orta hakemi inceleme için davet ettiği ancak orta hakemin yine istediği kararı verdiği bir ortamda bu uygulama neyi değiştirecek? Sadece VAR hakemlerinin değil, ORTA HAKEMLERİN DE YABANCI OLMASINI İSTİYORUZ! TFF'nin ve ilgili kurulların tüm bu yanlışları görüp, gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyor, sonucunu bekliyoruz.

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