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Haberler Bodrum FK Kesinlikle kazanmalıyız

Kesinlikle kazanmalıyız

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, “Kesinlikle sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarı çok daha zor geçecek maçlar. İnşallah üç puan alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Kesinlikle kazanmalıyız

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğinin altını çizen Demirel, şunları söyledi: "Lige bir ara verildi. Sanki devre arası gibi ama tam da devre arası değil. Yine de uzun bir zamandı. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İstediklerimiz ve yapmaya çalıştıklarımız üzerinde çalışıyoruz. Kayserispor maçını kazanmayı istiyoruz. Ligin ilk yarısı bitti gibi gözüküyor olsa da önümüzdeki Kayseri ve deplasmanda oynayacağımız maçlarda toplayacağımız puanları alarak ikinci yarıya daha olumlu şekilde bakmak istiyoruz. Bu hafta iki takım da kazanmak için sahada olacak. Bizim kesinlikle sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarı çok daha zor geçecek maçlar. İnşallah üç puan alarak yolumuza devam edeceğiz."

TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Transfer dönemi ve sakatlıklar hakkında da bilgiler veren Volkan Demirel, "Transferler için çalışılıyor. En uygun şekilde, ne gerekiyorsa en kısa zamanda gerçekleşecektir. Sakatlıklara gelince, ufak sakatlıklar var ama bence genele baktığımızda çok büyük bir sakatlığımız yok. Ajeti döndü, Herelle döndü, yavaş yavaş adapte oluyor. Yani çok eksiğimiz yok çok şükür" dedi.

TEK HEDEF ZAFER

Bodrum FK'lı oyunculardan Zdravko Dimitrov ise, "Kayseri maçı bizim için çok önemli. Çünkü puan tablosunda aşağı yukarı aynı yerlerde yer alıyoruz. Ama ev sahibi olarak taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu bir avantaj. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Lige verilen arada çok iyi şekilde hazırlandık" dedi.

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