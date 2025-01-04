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Çalışmalar sürüyor
Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz. Transfer çalışmalarımız var ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. İleriki dönemlerde hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Şu anda oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Gidişat da çok iyi. Toparlanmış durumda" dedi.
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