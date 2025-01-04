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Haberler Bodrum FK Çalışmalar sürüyor

Çalışmalar sürüyor

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz. Transfer çalışmalarımız var ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. İleriki dönemlerde hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Şu anda oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Gidişat da çok iyi. Toparlanmış durumda" dedi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Çalışmalar sürüyor
Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz. Transfer çalışmalarımız var ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. İleriki dönemlerde hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Şu anda oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Gidişat da çok iyi. Toparlanmış durumda" dedi.
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