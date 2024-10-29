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Haberler Bodrum FK

Bodrum FK Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 19:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 19:36
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Bodrum FK Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bodrum FK, yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde 3 yıldır Teknik Direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda, kısa sürede Süper Lig'e uzanan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ve antrenörlerimiz Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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