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Haberler Bodrum FK

Volkan Demirel: Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor'un başına geçen Volkan Demirel imza töreninde dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 18:40
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Volkan Demirel: Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor'un başına geçen Volkan Demirel imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Beni aileden gördükleri için başkanıma çok teşekkür ederim. Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradan İsmet hocama bir paragraf açmak istiyorum. Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı kendisinindir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp alışverişimizi, fikrimizi alacağız. Başkanıma, Ali Başkanıma ve yönetim kurulundaki abilerime teşekkür ederim.

Bana değer verdiler, buraya çağırdılar. Ben de buraya 3 yıllık bir proje için geldim. Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrumspor'u düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ekibimle yapmak için buradayız. Ben buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim. İnşallah hep birlikte Bodrumspor'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz.

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