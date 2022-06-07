Haberler Bisiklet Turkcell’den büyük yardım

Turkcell’den büyük yardım

Turkcell Granfondo 2. sezon lansmanı Beykoz'da gerçekleşti. 12 Haziran'da başlayacak bisiklet yarışından elde edilecek gelir Kızılay Derneği aracılığıyla savaşta mağdur olan çocuklar için ayrılan fona aktarılacak.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Turkcell’den büyük yardım

Turkcell Granfondo 2. sezon lansmanı Beykoz'da gerçekleşti. 12 Haziran'da başlayacak bisiklet yarışından elde edilecek gelir Kızılay Derneği aracılığıyla savaşta mağdur olan çocuklar için ayrılan fona aktarılacak. Turkcell Granfondo Serisi'nin kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, "Kızılay Derneği ile iş birliği çerçevesinde sloganımız 'Barış İçin Pedallıyoruz.' BiP, paycell, fizy ve lifebox ile etkinliğimizi daha da genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Shakira ile Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi son buldu! Paylaşacakları ortak servetleri dudak uçuklattı...
Gündeme bomba gibi düşen ihanet iddiası! Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i 'aile dostum' dediği oyuncu ile...
İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası!
Beşiktaş'a Saiss müjdesi! Sözleşme imzalamaya geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödül töreni gerçekleştirildi
Zafer Bevin'in
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:14
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:13
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! 01:01
Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." 01:01
İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası! 01:01
Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... 01:00
Daha Eski
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... 01:00
Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı 01:00
Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... 01:00
Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! 01:00
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 00:59
Yunus'tan Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..." Yunus'tan Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..." 00:59