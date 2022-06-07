Turkcell’den büyük yardım

Turkcell Granfondo 2. sezon lansmanı Beykoz'da gerçekleşti. 12 Haziran'da başlayacak bisiklet yarışından elde edilecek gelir Kızılay Derneği aracılığıyla savaşta mağdur olan çocuklar için ayrılan fona aktarılacak. Turkcell Granfondo Serisi'nin kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, "Kızılay Derneği ile iş birliği çerçevesinde sloganımız 'Barış İçin Pedallıyoruz.' BiP, paycell, fizy ve lifebox ile etkinliğimizi daha da genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.