Haberler Bisiklet Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jonas Vingegaard birinci oldu!

Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jonas Vingegaard birinci oldu!

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jumbo-Visma takımından Jonas Vingegaard birinci olurken, Danimarkalı sporcu genel klasman liderliğini de sürdürdü.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 19:30
Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jonas Vingegaard birinci oldu!

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jumbo-Visma takımından Jonas Vingegaard birinci olurken, Danimarkalı sporcu genel klasman liderliğini de sürdürdü.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Lourdes ile Hautacam arasındaki 143 kilometrelik parkurda yapıldı.

BAE Emirates takımından Tadej Pogacar'ın düştüğü, Vingegaard'ın ise düşme tehlikesi atlattığı mücadelede 25 yaşındaki Vingegaard, 3 saat 59 dakika 50 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Danimarkalı sporcu, 71 saat 53 dakika 34 saniyelik toplam süresiyle Pogacar'ın 3 dakika 26 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.

Fransa Bisiklet Turu'nda 4 kez şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Chris Froome, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için turdan çekildiğini duyurdu.

Tura, Castelnau-Magnoac ile Cahors arasında koşulacak 189 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.

2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

DİĞER
Merve Boluğur'un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Yıldız Tilbe'nin sahnesinde gündem olmuştu
Fenerbahçe'de gündem Gustavo, Berisha, Meyer ve Pelkas'ın ayrılığı
Bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...
G.Saray'a sürpriz teklif! Kampa götürülmemişti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Turkcell’den büyük yardım
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödül töreni gerçekleştirildi
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
TAVLA NASIL OYNANIR? | TAVLA NASIL DİZİLİR? Erkek tavlası kuralları ve oynama yönü
KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jonas Vingegaard birinci oldu! Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jonas Vingegaard birinci oldu! 19:30
Fırtına'nın genç kalecisinden Hamsik sözleri! Fırtına'nın genç kalecisinden Hamsik sözleri! 19:21
Real Madrid'e flaş öneri! Edin Dzeko... Real Madrid'e flaş öneri! Edin Dzeko... 19:01
Kanarya Kiev hazırlıklarına başladı! Kanarya Kiev hazırlıklarına başladı! 18:28
Fırtına'nın Avusturya kampı sürüyor! Fırtına'nın Avusturya kampı sürüyor! 18:23
Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı 18:19
Daha Eski
Rizespor Grahovac transferini açıkladı! Rizespor Grahovac transferini açıkladı! 18:00
Stoper harekatı! Görüşme tarihi ortaya çıktı Stoper harekatı! Görüşme tarihi ortaya çıktı 17:24
Real Madrid Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattı Real Madrid Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattı 16:52
Başakşehir - Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir - Netanya maçı saat kaçta? 16:36
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 16:18
Başkan Çebi’den Josef’e ziyaret Başkan Çebi’den Josef’e ziyaret 16:15