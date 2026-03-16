Dadaş'ın affı yok

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u zorlanmadan yendi: 3-0. Şampiyonluk mücadelesi veren mavi-beyazlı takım, bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 30. dakikada köşe vuruşunda Sefa'nın ortasında Chaadaev'e çarpan top ağlarla buluştu, ev sahibi öne geçti: 1-0. 43'te Eren'in ortasında Benhur'un sert şutu kaleci Emir'den döndü. Seken topu takip eden Rodriguez, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+1'de Fernando'nun pasıyla topla buluşan ve çalımlarla ceza sahasına giren Crociata, çaprazdan sert vurdu ve skoru ilan etti: 3-0.