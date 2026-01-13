CANLI SKOR ANA SAYFA
Bodrum galibiyeti unuttu

Bodrum galibiyeti unuttu

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayıp devre arasına 4'üncü sırada giren Bodrum FK, ikinci yarıya da galibiyetle başlayamadı. Yeşil-beyazlılar galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle Bodrum FK ilk 2 yarışının uzağında kaldı. Lider Amed Sportif'in 9 puan gerisine düştü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Bodrum galibiyeti unuttu
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayıp devre arasına 4'üncü sırada giren Bodrum FK, ikinci yarıya da galibiyetle başlayamadı. Yeşil-beyazlılar galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle Bodrum FK ilk 2 yarışının uzağında kaldı. Lider Amed Sportif'in 9 puan gerisine düştü.
