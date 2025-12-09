Diagne şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mbaye Diagne, sezon başında transfer olduğu Amed'de adeta ikinci baharını yaşıyor. 34 yaşındaki Senegalli santrfor, üst üste 4 maçta fileleri havalandırarak toplam 5 gol attı ve Trendyol 1. Lig gol krallığı yarışında açık ara zirveye yerleşti. Bu sezon ligde çıktığı 15 müsabakada 15 gol atan Diagne, gol krallığı yarışında rakiplerini geride bırakarak lider konumda bulunuyor. Senegalli futbolcunun en yakın takipçisi 11 golle Iğdır FK'lı Bruno.