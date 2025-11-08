CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor evinde Manisa FK'yı 3 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:28
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Manisa FK'yi 3-2 yendi.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Kimpioka rakip ceza sahasına girerek çektiği şutunu kaleci Sarp Bodur kurtardı. Dönen top, Manisa FK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

36. dakikada Manisa FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Campos'un rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Diony, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

43. dakikada rakip savunma arkasına sarkan Feyzi Yıldırım, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Cihat Çelik, topu ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada hakeme sert itirazda bulunan Ethemi, kırmızı kart gördü.

65. dakikada Kamil Fidan'ın pasında topla buluşan Emirhan Başyiğit, uzak köşeden topu filelerle buluşturdu. 2-1

82. dakikada Yasin Güreler'in ortasına ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Yusuf Talum, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

83. dakikada rakip yarı alanda topu kazanan Emirhan Başyiğit, ceza sahası dışından uzak köşeye yaptığı sert şutta kaleci Sarp'ın müdalahalesine rağmen top filelere gitti. 3-2

