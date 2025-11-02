CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manisa FK 0-3 Amed Sportif Faaliyetler (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa FK 0-3 Amed Sportif Faaliyetler (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Manisa FK’yı 3-0 mağlup ederek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 15:35 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 15:45
Manisa FK 0-3 Amed Sportif Faaliyetler (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Maçta kazanan taraf 3-0'lık skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu. Konuk takımın galibiyet golleri Mehmet Murat Uçar, Adama Traore ve Felix Afena-Gyan'dan geldi.

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler puanını 23'e yükseltti. Manisa FK ise 10 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Burak'ın ceza sahası dışında sert vuruşunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Cissokho'nun pasına hareketlenen Diony'in vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

36. dakikada Alberk'in pasında orta sahadan topla ilerleyen Murat Uçar'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

63. dakikada Manisa FK savunmasının pas hatasını iyi değerlendiren Diagne'nin vuruşunda savunma kale çizgisi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde kalan topu Traore ağlara gönderdi. 0-2

89. dakikada Amed'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Vedat'tan seken topu Felix ağlarla buluşturdu. 0-3

