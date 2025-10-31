CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pendikspor doludizgin

Pendikspor doludizgin

Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eden Pendikspor, hem ligde hem de kupada dikkat çeken bir grafik çiziyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorluspor önünde ilk yarıda 2-0 geriye düşen Uğur Uçar’ın öğrencileri, harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yenmiş ve adını 4. tura yazdırmıştı. Pendikspor’da gözler şimdi de lige çevrilmiş durumda.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Pendikspor doludizgin
Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eden Pendikspor, hem ligde hem de kupada dikkat çeken bir grafik çiziyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor önünde ilk yarıda 2-0 geriye düşen Uğur Uçar'ın öğrencileri, harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yenmiş ve adını 4. tura yazdırmıştı. Pendikspor'da gözler şimdi de lige çevrilmiş durumda.
