Hatayspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? | Hatayspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? 1. Lig CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası
Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, Mersin Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Haftanın açılış maçında, 4 puan ve -19 averajla 19. sırada bulunan Hugo Almeida'nın öğrencileri, son sıralardan kurtularak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip ise 19 puan ve +9 averajla bulunduğu 6. sıradan ilk 5 listesine girerek zirve yarışında iddiasını ortaya koymak için mücadele edecek. Peki Hatayspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:47
Hatayspor - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Açılış maçında Hatayspor, Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 19. sırasında bulunan ev sahibi takım, bu sezon istediği performansı gösteremeyen 10 haftada 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. İlk galibiyetini alarak umutsuzluk zincirini kırmak isteyen Hugo Almeida'nın öğrencileri, uzun vadede küme hattından çıkmayı amaçlıyor. Erzurumspor ise şimdiye dek gösterdiği başarılı performansla lige namağlup devam ediyor. 10 haftada 3 galibiyet ve 7 beraberliğe imza atan konuk takım, 3 puan toplayarak adını ilk 5'e yazdırmak istiyor. Peki Hatayspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Erzurumspor FK maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Yeni Mersin Stadyumu'ndaki haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Erzurumspor FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Alparslan Şen'in düdük çalacağı karşılaşmada Şen'in yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Murathan Çomoğlu yapacak.

HATAYSPOR - ERZURUMSPOR FK CANLI İZLE | TRT SPOR

