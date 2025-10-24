CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sivasspor - Hatayspor maçı detayları | Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Sivasspor - Hatayspor maçı detayları | Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. 13 puan ve +4 averajla ligde 11. sırada yer alan eb sahibi takım, üst sıralara yükselerek zirve yarışına dahil olmak için sahaya çıkacak. Hatayspor ise 3 puan ve -9 averajla 19. sırada bulunuyor. Bu sene henüz galibiyet elde edemeyen konuk ekip, ilk galibiyeti için mücadele edecek. Peki Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 11:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor - Hatayspor maçı detayları | Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Sivasspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u ağırlayacak. Evinde 4 maçtır kaybetmeyen Sivasspor'a konuk olan Hatayspor, 5 maçtır kazanamadığı deplasmanda umutsuzluk zincirlerini kırmak için sahaya çıkacak. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Hatayspor maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ömer T. Güldibi'nin yöneteceği maçta, Güldibi'nin yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Serdar Soydan yapacak.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Hatayspor maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
Kerem'den F.Bahçe'ye 44 milyonluk gelir!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi 10:37
Formula 1'de sıradaki durak Meksika Formula 1'de sıradaki durak Meksika 10:35
Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 10:33
F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! 10:32
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 10:28
Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." 10:01
Daha Eski
Kerem'den F.Bahçe'ye 44 milyonluk gelir! Kerem'den F.Bahçe'ye 44 milyonluk gelir! 09:55
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı detayları! Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı detayları! 09:53
Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu" Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu" 09:17
G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek! G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek! 09:08
Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! 08:26
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49