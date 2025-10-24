Sivasspor - Hatayspor maçı detayları | Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u ağırlayacak. Evinde 4 maçtır kaybetmeyen Sivasspor'a konuk olan Hatayspor, 5 maçtır kazanamadığı deplasmanda umutsuzluk zincirlerini kırmak için sahaya çıkacak. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Hatayspor maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ömer T. Güldibi'nin yöneteceği maçta, Güldibi'nin yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Serdar Soydan yapacak.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Hatayspor maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

