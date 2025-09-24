Esenler Erokspor 5-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek zirveye yükseldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında fırtına gibi esen ev sahibi ekipte goller; 47, 60, 70 ve 75. dakikalarda Berat Luş, 85. dakikada ise Catakovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 16'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, kendi sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor ile evinde karşı karşıya gelecek.