CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amed Sportif Faaliyetler Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Amed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, "Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig'e yükseleceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı!
DİĞER
'Can Borcu' ekibinde yeni sezon hazırlıkları! Kadro genişledi heyecan arttı
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'nin Benfica eleme ihtimali açıklandı! İşte o oran
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 14:59
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 14:54
F.Bahçe'nin Benfica eleme ihtimali açıklandı! İşte o oran F.Bahçe'nin Benfica eleme ihtimali açıklandı! İşte o oran 14:29
G.Saray'da büyük tehlike! 20 gün içinde... G.Saray'da büyük tehlike! 20 gün içinde... 14:04
G.Saray Karagümrük maçına hazırlandı G.Saray Karagümrük maçına hazırlandı 13:12
Türkiye - Danimarka maçı detayları! Türkiye - Danimarka maçı detayları! 13:07
Daha Eski
Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda... Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda... 13:03
Diego Carlos’a transfer kancası! Diego Carlos’a transfer kancası! 12:24
Antalyaspor Ceesay'ı kadrosuna kattı! Antalyaspor Ceesay'ı kadrosuna kattı! 12:00
F.Bahçe ve G.Saray Seba'yı andı F.Bahçe ve G.Saray Seba'yı andı 11:54
Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı... Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı... 11:48
PSG - Tottenham final maçı detayları | UEFA Süper Kupa PSG - Tottenham final maçı detayları | UEFA Süper Kupa 11:20