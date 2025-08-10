CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor 2-3 Vanspor FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Boluspor 2-3 Vanspor FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig’de Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi. Vanspor 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 00:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boluspor 2-3 Vanspor FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Vanspor FK'yı ağırladı. Vanspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

6. dakikada ceza yayı önünde yaşanan karambol sonrası topla birlikte ceza sahasına giren Doğancan Davas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar Akbaba'nın solundan ağlara gitti. 1-0

21. dakikada Ömürcan Artan'ın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Barış Alıcı, yerden pasını gönderdi ve altıpasın sağ tarafında Rasheed'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

41. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Oulare'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hasani'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ensar Çavuşoğlu'nun kafa vuruşu sonrası Ivan Cedric'e çarpan top kale önünde Vlachomitros'ta kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde tekrar Ivan Cedric'e çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Egemen Artun, Ivan Cedric'e çarpan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek santra noktasını gösterdi. 2-2

90+1. dakikada orta alanda kazandığı topta Jefferson'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammet Özkan'ın çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko...
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...
DİĞER
Deprem sonrası Hatay’a giden Alişan gözlerine inanamadı! "Mucizeler gerçekleşmiş"
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Marsilya’dan Rowe açıklaması!
Konyaspor'dan müthiş başlangıç!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 22:27
Kerem'den dikkat çeken hamle! Kerem'den dikkat çeken hamle! 21:45
Konyaspor'dan müthiş başlangıç! Konyaspor'dan müthiş başlangıç! 21:15
Kupanın sahibi Crystal Palace! Kupanın sahibi Crystal Palace! 19:28
Chelsea, Milan'ı rahat yendi Chelsea, Milan'ı rahat yendi 18:59
Bandırma'da kazanan çıkmadı Bandırma'da kazanan çıkmadı 18:32
Daha Eski
Göztepe 3 puanla başladı! Göztepe 3 puanla başladı! 17:42
Ayhancan Güven 5. sırayı aldı Ayhancan Güven 5. sırayı aldı 16:26
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 16:23
G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! 16:15
Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı 16:13
Marsilya’dan Rowe açıklaması! Marsilya’dan Rowe açıklaması! 16:01