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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük 0-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Solwie Energy Fatih Karagümrük 0-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında ağırlığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:58
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Solwie Energy Fatih Karagümrük 0-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşma boyunca iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, savunmaların hatasız performansı skora yansıdı. İlk yarıda ve ikinci devrede pozisyon üretmekte zorlanan iki takım, özellikle orta sahada yaşanan mücadeleyle ön plana çıktı.

Bu sonuçla iki takım da sahadan birer puanla ayrılarak haftayı golsüz beraberlikle kapattı.

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