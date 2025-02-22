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Haberler TFF 1.Lig MKE Ankaragücü 4-0 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

MKE Ankaragücü 4-0 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 21:15
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MKE Ankaragücü 4-0 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yendi.

MKE Ankaragücü, 5 hafta sonra galip gelerek puanını 34'e yükseltti. Teksüt Bandırmaspor ise 40 puanda kaldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

MKE Ankaragücü: 4 - Teksüt Bandırmaspor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Rotariu, Osman Çelik (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin), Schulz (Dk. 73 Mesut Emre Kesik), Laura (Dk. 72 Rakoczy), Bajic (Dk. 90+2 Astanakulov)

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 79 Kerim Avcı), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Paixao), Hikmet Çiftçi (Dk. 63 Louzif), Ndongala (Dk. 72 İbrahim Kaya), Messaoudi, Diony (Dk. 63 Araujo)

Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve 90+1 Bajic, Dk. 76 Rakoczy, 90+3 Astanakulov (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Hikmet Çiftçi, Dk. 35 Diony, 45+1 Mehmet Özcan, Dk. 81 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Bajic (MKE Ankaragücü)

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