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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-0 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-0 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 22:32
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Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-0 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sezgin Çınar, Mert Bulut

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Serginho, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Tresor Doh, Camacho (Dk. 80 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 90 Berkay Dabanlı), Johnson, Gray (Dk. 88 Muhammed Mert)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Barış Ekincier, Ali Turap Bülbül, Djokanovic (Dk. 84 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 73 Serkan Göksu), Hoti (Dk. 73 Mustafa Eser), Benny, Bardhi

Gol: Dk. 85 Atakan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Turap Bülbül, Dk. 56 Benny (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 78 Camacho, Dk. 81 Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

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