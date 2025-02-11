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Haberler TFF 1.Lig Çorum FK-Yeni Malatyaspor CANLI | Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Çorum FK-Yeni Malatyaspor CANLI | Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Çorum temsilcisi, kümede kalmak isteyen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 35 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi takım, Malatya ekibine karşı iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Eksi 21 puanla son sırada yer alan deplasman takımı ise yaralarını sarmayı amaçlıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 13:50
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Çorum FK-Yeni Malatyaspor CANLI | Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmak isteyen ve kümede kalma mücadelesi veren takımların karşılaşmasında kimin kazanacağı merak ediliyor. Kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Çorum ekibi, iç saha avatajını kullanarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 35 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi takım, son 5 maçında 3 galibiyet alarak dikkat çeken bir çıkış yakaladı.Eksi 21 puanla son sırada yer alan deplasman takımı ise yaralarını sarmayı amaçlıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AHLATCI ÇORUM FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı 11 Şubat Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

AHLATCI ÇORUM FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu. Şen'in yardımcılıklarını Mahmut Gülle ve Furkan Ulu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tayfun Güz üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. AVAR'da ise Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.

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