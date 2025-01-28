Rekora iki gol kaldı

Kariyerinde Gaziantep FK, Kayseri, Gaziantepspor, Kasımpaşa, Eyüpspor, Kayseri Erciyes, Pendik, Giresun ve Galatasaray formaları giyen Oğulcan Çağlayan sezon başında Kocaelispor'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, yeşil- siyahlı takımda ise adeta yeniden doğdu. Şu ana kadar Kocaelispor'da 21 maça çıkan Oğulcan, 10 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, kalan maçlarda iki gol daha atarsa; kariyerinde bir takımda en fazla gol attığı dönemi geçirecek. Oğulcan en fazla gol sayısına 11 kezle Çaykur Rizespor'da geçirmişti.