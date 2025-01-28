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Haberler TFF 1.Lig Burak Sakarya'da

Burak Sakarya'da

Sakaryaspor, Burak Altıparmak ve Serkan Yavuz’un ardından Burak Çoban’ı da kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezonun ikinci yarısında artık yeşil-siyahlı formayı terletecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Burak Sakarya'da

Sezon başında hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren ancak sonrasında yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Sakaryaspor, devre arası transfer döneminde gaza bastı. 23 Ocak'ta Iğdır FK'da bu sezon 16 maça çıkan orta saha Burak Altıparmak anlaşan yeliş-siyahlılar, ardından Kepezspor'dan sağ bek Serkan Yavuz'u renklerine bağlamıştı.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Düşme hattından kurtulmak ve ligin kalan kısmında play-off hattına girebilmek için mücadele etmek isteyen Sakaryaspor, bir transfere daha imza attı. Tatangalar, Iğdır FK'nın sol kanadı, Burak Çoban'la da anlaşma sağladı. Kente gelen oyuncu, sezon sonuna kadar Sakaryaspor forması giyecek. Almanya'da yetişen Burak daha önce, Turgutluspor, Afyonspor, Adanaspor, Manisa FK ve Bodrum FK'da da forma giydi. Burak Sakarya'nın 3. transferi oldu.

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