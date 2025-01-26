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Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:50
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Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Teksüt Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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