Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Teksüt Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.