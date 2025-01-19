Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlılar, zorlu Ankara deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE