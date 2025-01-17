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Haberler TFF 1.Lig Adana'da 2 transfer daha

Adana'da 2 transfer daha

7 transfer yapan düşme hattındaki Adanaspor’da İkinci Başkan Levent Pütün, 2 futbolcu daha alacaklarını söyledi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Adana'da 2 transfer daha

1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Adanaspor, transferde şov yapıyor. Yeni yönetim, ayağının tozuyla 7 transfere imza atarken, İkinci Başkan Levent Pütün, transferlerin süreceği müjdesini verdi. Pütün, "1-2 futbolcuyla daha anlaşmak üzereyiz. İhtiyaç olursa hem hocamızın raporu hem bizlerin fikirleriyle 1 oyuncu daha alabiliriz. Hocamıza sormadan transfer yapamayız. Orta saha ve kanat bölgesine transferimiz olabilir. Yabancı sınırımız var. Bundan dolayı Türk oyunculara yönelik de çalışmak zorundayız. Belki Süper Lig belki 1. Lig'den olabilir, detaylı bir çalışmayla belirlediğimiz Türk oyuncularla anlaşacağız" diye konuştu.

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