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Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 12:00
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Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Ankara Keçiörengücü ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - KOCAELİSPOR CANLI İZLE

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