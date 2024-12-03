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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:58
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Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ümraniyespor, ligde 14. hafta sonunda 19 puan topladı.

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