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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şanlıurfaspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 16:04
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Şanlıurfaspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kayode'nin şutunda top üstten auta attı.

41. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın pasında topla buluşan Kayode'nin şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

52. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında Zan Zuzek topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada ilk yarıda sarı kart gören Mikail Okyar, 58. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kayode'nin şutunda top filelere gitti. 1-1

68. dakikada topla ceza sahasına giren Kayode, defans oyuncularını geçerek şutunu çekti, Zuzek'e çarpan top filelerle buluştu. 2-1

72. dakikada sağ kanattan gelen topa ceza sahasında Kayode'nin dokunuşla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

77. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Fıratcan Üzüm'üm vuruşuna kaleci parmaklarının ucuyla dokundu. Direkten dönen topu Mboula kornere attı.

89. dakikada Amilton'un şutunda Miraç Acer topu çizgi üzerinden çıkarttı.

Hakemler: Ozan Ergün, Orkun Özdemir, Samed Onur

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren (Ofosu dk. 63), Malle, Kayode (Ahmet Gökbayrak dk. 90), Hasan Hüseyin Acar (Atakan Aybastı dk. 90), Mehmet Coşkun (Ashkovski dk. 90), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç

Yedekler: Tokotaev, Furkan Şamil Çetin, Forsell, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Samed Onur dk. 63), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Mete Kaan Demir dk. 79), Çağrı Fedai (Fıratcan Üzüm dk. 48), Oğuzhan Berber, Nalepa (Sami Gökhan Altıparmak dk. 78), Zan Zezuk, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Amilton

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Orkun Özdemir, Berat Can Sebat, Umut İslamoğlu, Arda Temur

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Kayode (dk. 61), Zan Zuzek (dk. 68 k.k.), Kayode (dk. 72) (Şanlıurfaspor), Zan Zuzek (dk. 52) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Mikail Okyar (dk. 58) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği)

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