Erzurumspor 2-0 Amedspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1"inci Lig'in 11'inci haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Amed SK'yı 35'inci dakikada Mamba ve 53'üncü dakikada Teklic'in attığı golle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

14'üncü dakikada sağ kanattan Crociata'nın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşu az farklı auta çıktı.

35'inci dakikada Erzurumspor FK beklediği gole kavuştu. Erzurumspor'da Giorbelidze sol kanatta topla birlikte hızlandı ve ceza sahası içi solundan pasını yerden kale alanına çıkardı. Eren sol ayağıyla gelişine şutunu çekti, kaleci Batuhan'dan dönen topta Mamba kale alanında tekrar topu kaleye gönderdi, kaleci Batuhan bu topa da müdahale etmeyi başardı ancak hakem Çağdaş Altay topun tamamının kale çizgisini geçtiği uyarısını aldı ve beyaz noktayı gösterdi: 1-0.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi,

53'ncü dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta topun başına gelen Teklic sol ayağıyla topu yerden sert bir şekilde kale alanına gönderdi, kimsenin müdahale edemediği top kaleci Nurullah'ı yanılttı ve sağından ağlarla buluştu: 2-0.

65'inci dakikada Amed SK'da Traore sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kale alanına havalandırdı, Assombalonga iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ataberk yakın mesafeden gelen topu kornere çelmeyi başardı.

Erzurumspor FK, konuk ettiği Amed SK'yı 2-0 yendi.